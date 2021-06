18AASTASELT RATASTOOLI! „Purjus peaga rooli minek on paras Vene ruleti mängimine. Kunagi ei tea, millal see pauk käib."

Kümmekond päeva enne 19. sünnipäeva istus Marek Rüütli napsisena autorooli ja jäi roolis magama. Ärkas ta juba haiglas intensiivraviosakonnas. „Öeldi, et vaevalt taastun nii palju, et suudan ise voodist välja tulla," meenutab Marek. Nüüd, 25 aastat hiljem, on ta asutanud oma töökoja, loonud pere ja liigub vabalt ringi – kuid siiski mitte omal jalal, vaid ratastoolis.