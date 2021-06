Kuidas rajada koduhoovi spordiväljak? 

Kõik algab sellest, millist või mitut spordiala soovitakse harrastada. Tavapärased valikud on korvpall, tennis, võrkpall, rannavõrkpall ja jalgpall. Multispordiväljakute puhul rajatakse lahendusi, kus platsi kate on korraga erinevatele spordialadele sobiv. „Senine kogemus näitab, et inimeste eelistused on seinast-seina. Meie soovitus on nii-öelda pigem rohkem kui vähem. Mitmekülgsemad võimalused loovad nii nooremale kui ka vanemale spordisõbrale atraktiivsema treeningkeskkonna,“ toob Luik välja.