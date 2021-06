Kohus mõistis Sudaani taksojuhi Tallinnas koolitüdruku vägistamise eest vangi  

Mullu juulis märkas Muhammad Ibrahim Tallinnas täisealist joobes neidu, kes oli öösel oma kodumaja ees. Eesti Ekspress on kirjutanud , et aafriklane aitas tüdruku oma autole, sõitis Mustamäele, kus astus oma korteris tüdrukuga kahel korral vahekorda. Läinud nädalal arutas Muhammad Ibrahimi süüasja Harju maakohus, kes tunnistas ta vägistamises süüdi. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles Õhtulehele, et kohus mõistis mehele neljaaastase vangistuse, lisaks tuleb tal tasuda menetluskulud 9786 eurot.