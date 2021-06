Kaitsja palub ringkonnakohtus Urmas Arumäe õigeks mõista 

Leon Glikman kommenteeris, et apellatsiooni aluseks on olulised kohtuotsuses tehtud materiaal- ja protsessinormide olulised rikkumised ja tõenditele antud tendentslikud hinnangud. Glikman leidis apellatsioonis, et isegi, kui tinglikult nõustuda kohtuotsuses tuvastatud faktidega, on kuriteokoosseis ikkagi kehtiva seaduse kohaselt välistatud. Toimingupiirangut saab rikkuda ametiisik, mitte aga vabakutseline advokaat. Juhul, kui otsus jääb jõusse, siis ei ole advokaatidel enam võimalik riigile õigusabi anda, kuna otsuse kontseptsiooni kohaselt muutub riigile õigusnõu andev advokaat ametiisikuks, selgitas Glikman. Advokatuuriseadus seevastu sätestab, et advokaati ei tohi kliendiga samastada ning advokaat ei tohi olla ametiisik. Kui advokaat muutub riigile õigusnõu andes ametiisikuks, nagu otsuses väidetakse, siis ei saa ta enam advokaat olla, kuna advokatuuriseadus otsesõnu keelab ametiisikuks oleku. „Järelikult oleks riigi õigusnõustamise tagajärjeks advokaaditegevuse lõpetamine. Seega, vaidlustatud otsuse kontseptsiooni kohaselt on advokaat igal juhul rikkuja. Kui ta ei anna õigusnõu, siis ta rikub kliendilepingut. Kui ta annab riigile õigusnõu, siis muutub ta ametiisikuks ja peab seaduse kohaselt advokaaditegevuse lõpetama. Seega on tegemist ülimalt olulise pretsedendiga.“