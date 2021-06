VIDEOD | Tšehhit räsis erakordne tornaado, mitu inimest hukkus 

Tornaado tekkis Tšehhi ja Austria piiril Breclavi piirkonnas, kirjutab express.co.uk. Austraalia Punane Rist saatis 12 kiirabibrigaadi ellujäänuid abistama. Tšehhi on päästjatele appi saatnud 200 politseinikku, kuuldavasti on kaasatud ka armee.

Kohaliku meteoroloogi hinnangul võis tegu olla Tšehhi ajaloo tugevaima tornaadoga, mis paigutuks tuule kiirust arvestades F3 kuni F4 kategooriasse. Fujita-Pearsoni skaalal on kuus taset, F0-F5.

F4 puhul on tuule kiiruseks 333-418 km/h ja see toob kaasa laastavad purustused: isegi hea konstruktsiooniga majad võivad puruneda, nõrga vundamendiga hooned liigutab tornaado paigast ning ümberpaiskunud autod muutuvad suurteks ohtlikeks lendavateks objektideks.

Pärast tornaadot jäi elektrita vähemalt 121 000 majapidamist. Pärast katastroofi tehtud piltidelt on näha, et kahjustada on saanud tänavate kaupa hooneid.