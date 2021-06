Ähvardav äikesetorm on jõudnud Eesti-Läti piirile 

Kiitsak seletab, et radaripildil on näha ka märkimisväärset kaarkaja.

„Õues silmaga vaadates näeb see välja võimsa riiulpilvena, mis vaatlejast kiiresti üle liigub. Äikesega kaasneb tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud, on ka rahe oht! Selline konvektiivsüsteem käitub tsüklonina, kus õhk on hakanud vastupäeva liikuma – on näha, kuidas süsteem pöörleb, aga liigub samal ajal põhja-kirde suunas. Inglise keeles nimetatakse sellist tüüpi äikest „mesoscale convective vortex“,“ ütleb Kiitsak.