Juhtkiri | Puhkuste asemel kuum valimistesuvi 

Puhkuselainele lülitumine olekski väga tore, kui vaid poleks paari väga olulist asjaolu – Eestit ootavad sügisel suisa kahed valimised korraga. Kuigi valimised eeldavad avalikke debatte, arutelusid ja valijatega kohtumisi, siis kuhu need kõik sel aastal on jäänud? Küsimus on seda õigustatum, et eelmiste riigipeavalimiste valimiskogu läbikukkumise šoki järel võinuks eeldada, et sel korral on konsensusliku kandidaadi väljasõelumise protsess avatum kui varem, kuid nii see pole läinud.

Kõigest kaks kuud enne uue riigipea valimisi pole debatt veel alanudki ning erakonnad isegi ei ürita eriti varjatagi, et riigipea isikut proovitakse paika panna jälle tagatubades. Sel juhul tõesti pole avalikke debatte vajagi, aga valime me siis käpiknukku ja kõiki erakondi rahuldavat võimalikult halli kandidaati? Sestap ei tohiks riigikogul olla asja suvepuhkusele minekuga, seda enam, et puhkust neil juriidiliselt ei eksisteerigi. Kellelgi pole illusioone, et president valitakse ära esimesel katsel riigikogus. Kui riigipeaks saab jällegi ilma debattideta keegi üllatuskandidaat, siis tähendab see samuti läbikukkumist, sest poliitikud pole eelmistest valimistest midagi õppinud. Aga isegi halli kandidaadi puhul tahame teada saada tema vaateid ja arusaamu.

Samavõrra üllatav on ka vaikus enne kohalikke valimisi, sest millal veel kommunaalpoliitikute käest aru pärida, kui mitte piisava ajavaruga juba suvel – sügisel ei pruugi selleks enam aega jaguda, kui käes on koroona kolmas laine ja presidendivalimiste virr-varr. Aga teemasid on palju: klasside ületäituvus ja eestikeelse hariduse kättesaadavus, autode eelistamine pealinna liikluses ja lonkav ühistransport jne.