Mart Soidro | Isamaa peale mõeldes 

Isamaa üle on viimasel ajal palju hambaid teritatud. Aga fakt jääb faktiks, ei mäletagi enam, millal nii kannatamatult valimistulemusi oodati. Eriti kui need viibisid lubatust tunde kauem. 1151 valijat Tartu laulukaare all on samuti muljetavaldav number, arvestades imeilusat ilma. Midagi pole öelda, napilt valimiskünnist ületav erakond läheb jätkuvalt paljudele korda.