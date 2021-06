Kallas ei pea õigeks praegu EL-Vene tippkohtumist korraldada 

„Meil oli plaanis arurtada Venemaa teemat üsna lühidalt, aga kuna nüüd on osad liikmesriigid tulnud välja ettepanekuga korraldada kõrgel tasemel kohtumine Venemaa juhiga, siis see on midagi uut, mida me ei ole varem diskuteerinud,“ rääkis Euroopa Ülemkogule saabunud Kallas neljapäeval Brüsselis.

„Seega ma olen väga varmas kuulama, mis on muutunud ja mis on Euroopa eesmärgid - kuidas me saame selliste asjadega edasi minna, kui Venemaa käitumine ei ole muutunud, vaid see on agressiivsem kui kunagi varem ja mida sellised kohtumised annavad,“ ütles Kallas eesti keeles tehtud avalduses.