ÄRRITUNUD LIIKLEJA: miks võtab mõnesajameetrise teelõigu korrastamine aega pool aastat? 

EHITUS-EHITUS: Tallinnas käivad teetööd samal ajal paljudes kohtades. Foto: Tiina Kõrtsini

Tallinna elanik on vihane: Pärnu-suunaline liiklus on tema kodukoha juures suvekuudel tublisti piiratud. „Kui püüda Pärnu poole sõita, siis lahti on Pärnu maantee läbi Nõmme keskuse ja Paldiski maantee. Teised Pärnu suunad on tugevalt kitsendatud või lausa kinni,“ kurdab ta.