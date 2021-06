„PUUDUTA MIND“ 189. SAADE | Vaimne õpetaja, teadlane ja selgeltnägija Kristiina Raie: olen pärit teiselt planeedilt, minu koduplaneet oli varasemalt Veenus 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on Methodraie brändi looja, vaimne õpetaja ja teadlane, selgeltnägija Kristiina Raie.

„Mäletan, et umbes nelja või viie aastasena jalutasin tänaval, eramajade piirkonnas ja seal majas, kus keegi hakkas aasta jooksul surema, oli info juba maja energias olemas. Suured saatuslikud muutused on inimese energias loetavad ja nähtavad. Samas on mitmed olulised sündmused või kogemused muutuvad – inimene saab suures osas oma saatust muuta,“ on Kristiina veendunud.

Kristiina on sündinud peres, kus enamus pereliikmetest on kas arstid või ravitsejad ja nägijad. Tema ema, isa, vanaema, isa õde ja tädi mõlemad pojad on arstid. „Seetõttu olid minu võimed perele normaalseks nähtuseks ja minu nägemist ja tunnetamist aksepteeriti sõbralikult,“ räägib naine.

Vaata videot!