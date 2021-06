Elektrilevi annab teada: elektrivarustus on taastatud 19 000 kliendil 

Kõige suuremat kahju tegi äikesetorm liinidele Harjumaal, kus praeguseks on elektrivarustus taastatud 11 000 kliendil ning vooluta on veel ca 1700 klienti.

„Eilne päev oli töökas ja täna hommikuse seisuga on Harjumaal likvideeritud alates eile keskpäevast 19 keskpinge ja 9 madalpinge riket, millega on elektrivarustus taastatud üle 11 000 kliendil,“ rääkis juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Kokku üle Eesti on likvideeritud eile lõunast alates 57 keskpinge ja 44 madalpinge riket, millega on taastatud elektrivarustus 19 000 kliendil.

Elektrilevi vabandab ebamugavuste pärast ja tänab partnereid, kes tegid tööd kogu öö ja kes annavad endast kõik, et elektrivarustus igal pool võimalikult ruttu taastuks.

Tähtis on jätkuvalt meeles pidada, et katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel tuleks helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.