Purjus tõukeratturitega juhtunud õnnetused muudavad arstid murelikuks 

Hiljutised kuumad ilmad ja koroonaviiruse ohu vähenemine on Helsingis viinud tõusuteele joobes noortega juhtunud tõukerattaõnnetused, kirjutab Iltalehti.

„Me oleme oma kasutustingimustes keelanud joobes sõitmise, kuid me ei saa seda kontrollida,“ tõdes elektriliste tõukerataste rendifirma Voi esindaja Reetta Alasto. Tema sõnul on nad lisanud äppi, millega rendiratast laenutada, ka reaktsioonitesti ning lisaks on nad organiseerinud üritusi, kus inimesed saavad proovida sõita prillidega, mis simuleerivad purjuspäi sõitmist.