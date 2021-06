Toomas Hendrik Ilves: Merkel ja Macron on kas teadmatuses või pole ajaloost midagi õppinud 

„Merkel ja Macron on kas kas teadmatuses või ei ole õppinud midagi 80 aastasest ajaloost ega rahvastelt, keda sakslased on reetnud. Nad pole ka teiste EL riikidega rääkinud, täpselt nagu nende eelkäijad. Ütlen seda täie teadlikkusega,“ säutsus president Ilves Twitteris.

„Meil pole tähtsust. Ebavajalikud. Hullem, nad tõepoolest usuvad, et nad teavad paremini.Et nad on targemad kui vaheriigi ida alamrahvas (Ost-Untermenschen of the Zwischenländer). Nende ülbus ja eneseuhkus on hämmastav," säutsus Ilves..