LUGEJAKIRI | Orkestri kadumine viib paraadid surma 

Sattusin siis perega enne keskpäeva Paidesse. Ämm tegi reklaami, et mingid lennukid sõidavad üle linna ja tundus, et see võib lastele põnevust pakkuda. Harjumaa külalistena leidsime oma Fordile parkimiskoha kellegi eravalduses, kuna kõik kesklinna tänavad olid autosid triiki täis. Järeldasime, et omanik ei pane pahaks, kuna maja oli suuresti tulekahjus kannatada saanud ja paistis üsna mahajäetud.