„MA PULBITSESIN RÕÕMUST!“ Ameeriklased said endale uue riigipüha 

AJALOOLINE HETK: Joe Biden ulatab proua Opal Leele pastaka, millega on just alla kirjutanud uue riigipüha seadustamise. Foto: Vida Press

Möödunud nädalal said ameeriklased tähistada uut, üheteistkümnendat riigipüha, millega mälestatakse orjanduse keelustamist riigis. Endiselt rassismitaaga all vaevlevas riigis on see osade jaoks kui hingepalsam, teised aga tahaksid näha enamat.