Jaanid tulevad lõõskava palavuse ja äikesega 

Kui teisipäeval oli äike ja sadas vihma vaid mõningates kohtades, siis ilmateenistuse prognooside kohaselt avanevad taevaluugid ning lööb välku pea terves Eestis. Juba ennelõunal sajab kohati hoovihma ja esineb äikest, pärastlõunal on intensiivseid sajuhooge ja äikest juba paljudes kohtades, suur on ka raheoht. Hilisõhtul sadu siiski harveneb. Õhutemperatuur on 27 - 32 kraadi, Ida-Eestis kuni 35, ent sajupilvede all ja rannikul kohati 20 kraadi ringis.