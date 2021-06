Viljandimaal hukkus liiklusõnnetuses 70aastane mopeedijuht 

Teade liiklusõnnetusest laekus õhtul kella 19.15 ajal kui Sultsi-Abja-Paluoja teel liikunud päästjad õnnetuspaiga avastasid. Esialgsetel andmetel sõitis 70aastane mees mopeediga Kulla alevikust Halliste poole, liikudes vastassuunavööndis. Mopeedijuht keeras teelt välja ning sõitis vastu puud. Mehe vigastused olid sedavõrd tõsised, et tema elu ei õnnestunud päästa.

Viljandi politseijaoskonna patrullpolitseinik Mare Maalmeister kirjeldas, et õnnetus juhtus sirgel teelõigul ning kuival ajal.

„Sündmuskohal töötades leidsime kaitsekiivri, mis oli õnnetuse hetkel peast tulnud, sest see ei olnud nõuetekohaselt kinnitatud. Turvavarustus on liikluses äärmiselt oluline ja võib päästa elu, kuid seda peab õigesti kasutama,“ sõnas Maalmeister.

Õnnetuse põhjused on täpsustamisel, juhi võimaliku joobe selgitab ekspertiis.

Tänavu on juhtunud üle 600 liiklusõnnetuse, milles on inimesed viga saanud. Liiklusõnnetustes on hukkunud 20 inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtunud 612, neis suri 30 inimest.