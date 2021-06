„SUHTEMINUTID“ | Roland Tokko: tark mees on see, kes on enamuse ajast vait, sest ülejäänud ajal saab ta nagunii vastu näppe 

Minu külaliseks on taaskord eduakadeemik Roland Tokko. Mul on Rolandile ainult üks küsimus. Miks naised ja mehed saavad üksteisest pea alati valesti aru? Arusaadav, et ühed on Marsilt ja teised Veenuselt ja füsioloogiliseltki oleme erinevad, kuid ikkagi inimesed. Miks me ei mõista üksteist?

Roland, kas seda viga annaks prandada?