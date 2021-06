LAUSRASSISM SAAREMAAL? Ema sõnul sõimati 11aastast last ühe poeskäigu jooksul mitu korda 

„Mis toimub nende täiskasvanud inimeste peas, kes ründavad tänaval jalutavat 11aastast last? Rohkem kui üks rassistlikku rünnakut ühe poeskäigu jooksul on Kuressaares juba omaette rekord, mille üle kindlasti uhkust tundma ei peaks,“ sõnas Välja.

Naine nendib, et ilmselgelt on lausrassistidel puudu elementaarsest ajutööst ehk mõistlikkusest, mis takistavad tavaliselt täiskasvanuid lastele liiga tegemast, olgu sõnade või tegudega.

„Kõigepealt ründavad sõnadega, aga kui laps kasvult juba mehemõõtu, siis tunnevad ka õigust juba kätega kallale minna? Ainsaks põhjuseks, et ta on teist värvi kui siin mõni vähem arenenud inimeseloom suudab hoomata? Iroonia tipp on muidugi see, et suurem osa neist käivad praegu ennast igal võimalusel kuskil praadimas, et ise vähegi samasugused välja näha,“ märkis Välja.