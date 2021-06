Ida-Virumaal põleb maastik suures ulatuses, ohtu inimeste elule ei ole 

22.06.2021 kell 13:39 teatati Häirekeskusele, et Oru linnaosas Briketi tn kõrgepingeliini all on näha palju suitsu. Päästjate sündmuskohale jõudes põles umbes 100x200 m2 pinnast. Seoses tugeva tuule ja raskendatud ligipääsuga sõitsid sündmuskohale päästemeeskonnad Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Iisakust, Narva-Jõesuust, Sillamäelt ja vabatahtlikud päästjad Mäetaguselt. Tule levik on kontrolli all, toimub järelkustutustöö. Kustutustöid juhib Jõhvi operatiivkorrapidaja.