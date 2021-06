SUUR AAFRIKLASTE LOENDUS: ainuüksi nigeerlasi elab Eestis tuhat! Kust tulijad on veel siinmail kodu leidnud? 

Aafriklased toovad meile koju toitu, aga valdavalt puudub eestlastel nendega igasugune vestluse tasemel kokkupuude. Ka nigeerlane, kes istub 33kraadises kuumuses Tartu südalinna pargipingil, on sõnaaher, hoolimata sellest, et Õhtuleht lubab tema nime mitte avaldada. Tal on elamisluba Eestis õppimiseks, aga toimetab ka Bolti kullerina. „Praegu on kliima üsna samasugune nagu Aafrikas,“ kissitab mees päikese suunas silmi ja haigutab. Nigeerlane on siin viibinud ühe aasta. Kui pärin, kas tal on tekkinud Eestis nahavärvi tõttu probleeme, vastab mees eitavalt.