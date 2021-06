Vaestel riikidel hakkab vaktsiin otsa saama 

Oma riigis kavatseb Ramaphosa Covaxiga koostöös luua võimaluse valmistada vaktsiine kohapeal. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) programmi algne eesmärk on selle aasta lõpuks jagada laiali kaks miljardit vaktsiinidoosi, ent aeg tiksub halastamatult - mõnes Aafrika riigis on kolmas koroonalaine juba käes. Ning maailmas kehtib nn nõrgema lüli reegel: kuni kõik pole kaitstud, pole tegelikult keegi päris kaitstud.

Probleem pole ainult Aafrika-keskne. Vaktsiinid on otsakorral muu hulgas ka Kariibi mere saareriigis Trinidadis ja Tobagos ning Bangladeshis. On riike, mis praktiliselt täielikult ainult Covaxi programmile loodavadki. Lisaks tarneprobleemidele on mitmel pool, näiteks Haitis ka küsimärgi all see, kas temperatuuri suhtes tujukaid vaktsiine igal pool ladustadagi saab.