LOODUSIME HÄVIMAS VÕI MITTE? UNESCO ja Austraalia vaidlevad Suure Vallrahu üle 

Viimase viie aastaga on merevee soojenemise tõttu hävinud pooled Vallrahu korallidest. Austraalia pole valmis ette võtma radikaalseid samme, mis oleksid loodusime päästmiseks vajalikud. Eks sellel on ka oma põhjus: gaas ja kivisüsi on riigi jaoks tähtsad tööstusharud. Näiteks on Austraalia üks vähestest OECD riikidest, mis puikleb vastu 2050. aastaks seatud kliimaeesmärkidele. Omaenda (võrdlemisi tagashoidlikke) kliimaeesmärke pole Austraalia uuendanud 2015. aastast saati, kirjutab BBC. Austraalia keskkonnaminister Sussan Ley vaidles, et UNESCO kiusab Austraaliat, võttes kõigist võimalikest kliimamuutustest ohustatud asukohtadest sihtmärgiks ainult Suure Vallrahu, mille eest eest kannab Austraalia valitsus tema sõnul suurepäraselt hoolt.