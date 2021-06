KATSE | Uskumatult efektiivne ploomiõli, mis kannab hoolt sinu näonaha ja juuste eest! 

Maria (32)

Prantsusmaal valminud toode näeb tõepoolest välja prantslaslikult stiilne. Minimalistlik lilla pudelike köidab pilku, kuid ei paku üle. Pipetiga õli tilgutada on eriti mugav ning midagi ei lähe raisku. Ikkagi väärt kraam.

Enne kasutama hakkamist tundsin veidi huvi ka ploomiõli enda vastu. Selgus, et ploomiõli toodetakse ploomikivi tuuma külmpressimise teel ning hiljutised uuringud näitavad, et see on tõeliselt mitmekülgne nahahooldustoode, sisaldades palju antioksüdante ja E-vitamiini.

Ühe hea toimena märkasin, et see aitab vältida pooride ummistumist. Kuigi olen täiskasvanud, siis on mul vahepeal samasugused nahaprobleemid nagu teismelistel. Olen aastaid otsinud häid vahendeid, mis aitaksid naha korras hoida. Ploomiõli on üks nendest, mis saab mult kiidusõnu – juba esimesel nädalal oli teatavaid positiivseid toimeid märgata. Kindlasti jätkan selle kasutamist.

Liisa (35)

Esimesena köitis mu meeli selle seerumi lõhn – ei, see ei lõhnanud nagu klassikaline parfüüm või kehakreem. Selles oli ühelt poolt tugevat, kuid samas pehmet nooti. Mulle väga meeldib see aroom.