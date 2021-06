Jüri Enneti nomogramm ehk kuidas teha kindlaks kui palju alkoholi jaaniõhtul ohutult tarbida võid 

Esimene suurem teadmatus tuleneb õllest. Paljud arvavad, et õlu on lihtsalt vahutav karastusjook ja tõstab tuju ilma organismi kahjustamata, aga teeme rehkenduse. Viinapudelis on alkoholi mahuprotsent 40 kraadi. Võtame õlle mahuprotsendiks arvutuse lihtsustamise mõttes 4 kraadi. Seega saame nüüd välja arvutada, et juues ära 0,5 liitrit õlut teeb see välja sama mis juua ära 50ml viina. Liiter õlut (ehk 2 purki) oleks sama mis 100ml viina ning 3 liitrit (ehk 6 purki) õlut ära juues on inimese veres juba 1,5 promilli alkoholi.