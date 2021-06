SEPARATISTLIK APS! Eesti peab Venemaa ees vabandama 

Vene propagandaaparaat oli juba enne soome-ugri maailmakongressi selle suhtes väga negatiivselt meelestatud. „Oleme üha enam veendunud, et maailmakongressid ei toimu mitte selleks, et lahendada konstruktiivselt soome-ugri probleeme, vaid on vahend Venemaa Föderatsiooni ja meie rahvaste siseasjadesse sekkumiseks,” vahendas Maaleht maikuus idanaabri valitsuse ruuporiks oleva soome-ugri rahvaste organisatsiooni AFUN kirja kongressi korraldajatele. „Peame Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvaste esindajate jaoks kohatuks osalemist järgmisel, VIII soome-ugri rahvaste ülemaailmsel kongressil Eestis ja seame kahtluse alla kongresside pidamise vajaduse tulevikus.“

Tartus toimunu andis sellele vaatevinklile vaid hoogu juurde.