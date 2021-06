DEMOKRAATIA KRIIS? Prantsusmaa valijate passiivsus on presidendivalimiste eel tõsiseks murekohaks 

„Prantsusmaa demokraatia on haige,“ kuulutas uuringuinstituudi Kantar Prantsuse haru peadirektor Emmanuel Rivière pärast rekordiliselt madala valimisaktiivsuse selgumist. Tema sõnul on kodanikele pakutavad poliitilised variandid muutunud raskesti eristatavaks, mistõttu jääb mulje, et poliitikud on rohkem huvitatud heast valimistulemusest kui valijate jaoks oluliste küsimuste lahendamisest. Segasel olukorral võib olla suur mõju 2022. aastal toimuvatele presidendivalimistele – see võib nõrgestada tsentristliku Emmanuel Macroni võimalusi pääseda teiseks ametiajaks riigi etteotsa, ent kahjustada ühtlasi ka tema suurima konkurendi – paremäärmusliku Marine Le Peni – väljavaateid.