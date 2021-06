KOHTUMINE MOSKVAS: Myanmari sõjaväehunta ja Venemaa lubasid tugevdada sidemeid

Myanmaris on valitsenud pärast veebruaris toimunud riigipööret segadus. Võimu haaranud sõjavägi kukutas riiki sisuliselt valitsenud tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi ja demokraatlikel valimistel võidutsenud Rahvusliku Demokraatia Liiga loodud valitsuse. Riigipöördele järgnenud protestiaktsioonide käigus on julgeolekujõud tapnud inimõiguslaste teatel üle 800 tsiviilelaniku.

Praegu Myanmaris valitseva sõjaväehunta juht Min Aung Hlaing sooritas hiljuti oma teise ametliku välisreisi, kirjutab The Moscow Times. Kui esimesel korral osales ta kohtumisel Indoneesias, siis nüüd põrutas ta lennukiga Moskvasse teisipäeval algavale rahvusvahelisele julgeolekukonverentsile. Teatavasti on Venemaa Myanmari sõjaväe liitlane ja varustab neid relvadega. Aprillis teatas Moskva, et on vastu Myanmari hunta suhtes määratud sanktsioonidele, kuna „need võivad põhjustada riigis ulatusliku tsiviilkonflikti“.