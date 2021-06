Kuum küpsetab linlasi: kuidas vältida soojussaarte tekkimist? 

Eesti linnad ägavad soojussaare efekti all juba aastaid. Eriti tundlikud on suured elamurajoonid, tööstuspiirkonnad ja kesklinnad, kus on palju asfaltpinda ning vähe haljastust ja võimalusi varju leida. Tervise seisukohast on eriti riskantsed kaubanduskeskused, kus inimesed viibivad jahutatud õhus, ent väljuvad parklatesse, kus temperatuur võib päikese käes ületada 40 kraadi ja asfaldil olla veelgi kõrgem.