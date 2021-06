Juhtkiri | Ikkagi jaanituli! 

Samas koroonaga maadlemine ei tee olematuks muid jaanituledega seonduvaid traditsioonilisi probleeme. Ülesöömine ja liigjoomine on neist igihaljad (kuigi palju süües ja juues toetad koroonast väljuvat Eesti majandust), nagu ka vindisena rooli ronimine või ujuma minek. Kui kaine autojuhi aastatepikkused kampaaniad on tasapisi vilju kandmas, siis veeõnnetustega nii hästi pole läinud. Sel suvel lisab loodus omalt poolt veel siinmail harjumatu leitsaku, mis koos põuaga eelnimetatud probleeme pigem süvendab. Nii ei jää muud, kui korrata, et palavusega on alkohol raskemini talutav ning eriti ettevaatlik tuleb olla ka koduste peolõkete tegemisel, sest metsad on ülikuivad, kuid alarahastuse tõttu hõredam päästekomandode võrgustik ei pruugi samaaegselt igale poole jõuda käest läinud tulele piiri panema.