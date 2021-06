Jaanus Riimets | Maarjamaa jaaniöö 

Kummalisel kombel ei keelatud okupatsiooniajal tähistada jaanipäeva, kuigi päritolult on jaanipäev sarnaselt jõuludega üsna religioosset – nii kristlikku kui paganlikku-algupära. Lisaks oli ka asjaolu, et jaanilaupäev tähendas eestlaste jaoks ka Võidupüha, mis omakorda meenutas Vabadussõda ja võitu, mis saavutati kahe põlisvastase üle. Vaevalt arvasid punased võimumehed, et rahvas on oma ajaloo ja tagamaad unustanud.