Seisukoht | Potjomkinlus riiklike pärgadega 

„Iga euro, mis kaitseväe eelarvest kulub otseseks lahingutegevuseks mittevajalike kulude, n-ö sümbolväärtusega ettevõtmiste alla, on raha, mida reservüksustele, nende varustusele ja moonavarudele enam ei jagu,“ rõhutas president Kersti Kaljulaid Kaitseväe Akadeemia lõpuaktusel, et kaitseväe paraadvormidest, orkestrist ja tseremooniatest on olulisem hea väljaõpe.

Vaid kaks päeva varem oli ta asetanud pidulikult pärja kommunismiohvrite memoriaali juuniküüditamise ohvrite mälestamiseks. Täpsemini, kaitseväelased tõid enne tseremoonia algust kohale pärgade alused, asetasid tseremoonia käigus neile pärjad, andsid au ja president ning teised ametlikud isikud sättisid kaamerate ees lindid kenaks. Ilus tseremoonia, millele pole midagi ette heita ning mille kärpimisest pole ka juttu olnud.

Kõik olekski kena, kui see kaunis tseremoonia ei oleks potjomkinluse musternäide. Sest mis juhtub pärast seda, kui kõned on peetud ja tähtsad isikud laiali läinud? Kõnepult, mikrofonid, lipud korjatakse kokku, mis on arusaadav. Kuid ka pärjad ei jää rahus närbumist ootama, vaid tõstetakse alustelt maha. Alused aga sõidutatakse lattu järgmist tseremooniat ootama.

Kaitseväe pressijaoskonna ülem selgitab, et ajutisi aluseid on vaja selleks, et pärgi saaks asetada kõikjale, sealhulgas monumentidest eemale või kohtadesse, kus pole pärgi millegi vastu toetada. Ta rõhutab, et külaliste lahkumise järel tõstetakse pärjad alustelt maha viisakalt. Ometi, miks neid üldse sinna alustele panna, kui nad kohe maha tõstetakse? Miks ei võiks tähtsad isikud oma pärgi juba algul viisakalt maha asetada?

Ei tea täpselt öelda, mitu eurot kulub ajutiste pärjaaluste edasi-tagasi tassimisele, aga kui selle mõte on vaid selles, et president saaks kaamerate ees viisakamalt linte sättida, siis äkki on siin raha, mida reservüksuste varustusele säästa?