Ene Pajula | Kes siis pidu ei tahaks, küsib mammi 

Viimasel ajal on mammile silma hakanud ja mõtlema pannud mitmed imelikud avaldused. Mammil küll pole ühtki sotsiaalmeediakontot, aga on tuttavaid, kes teda seal toimuvast teavitavad. Viimane, millest mammi kuulis, oli see, et kõik vaktsineeritud helendavad. Vau! Vägev! Mammi pole veel pimedas proovinud, aga kui see tõele vastab, siis saame lahendatud ka hetke suurima mure – nimelt energiatootmisega seotud probleemid. Kui keegi pimedas helendab, siis ei pea ju lampi põlema panema!