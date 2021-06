Rootsi valitsuse aeg sai läbi, Löfvenil on ametist lahkumiseks nädal 

Löfveni (keskel) saabumine umbusaldushääletusele. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi parlamendi opositsioon umbusaldas peaminister Stefan Löfvenit. Sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsusel roheliste parteiga on seega kriips peal. See on esimene kord riigi ajaloos, mil peaminister sel viisil areenilt lahkuma peab. Löfvenil on aega üks nädal, et kas tagasi astuda või erakorralised valimised välja kuulutada.