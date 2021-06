AJUJAHT LÄBI! Belgiat kuu aega hirmu all hoidnud sõduri surnukeha lebas metsa all 

Coningsit otsiti enam kui kuu aega: ta kadus 17. mail ja surnukeha leidmisest andsid korrakaitsjad teada 21. juunil. Päevade kaupa möllasid pargis ja selle ümbruses relvastatud sõdurid, soomusautod ja politseinikud. Kuni lõpuni usuti, et ta on elus. Vahepeal arvasid uurijad, et tegelikult on Conings pargist jalga lasknud või pole õieti kunagi seal olnudki ning et oma auto jättis ta pargi serva pettemanöövrina. Närviliseks muutusid ka naaberriigid – Hoge Kempen piirneb Saksamaa ja Hollandiga. Ometi, ehkki jäi mulje, et park on sentimeeterhaaval läbi otsitud, tuli tema surnukeha lõpuks ikkagi välja just sealtsamast pargist. Coningsi avastas mitte politseiuurija, vaid kohalik jahimees Leonard (pildil).