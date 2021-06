KARISTUS JÄI SAMAKS: ringkonnakohus jättis jõusse Venno Loosaare süüdimõistmise lapse seksuaalses väärkohtlemises 

Ringkonnakohus mõistis Loosaare õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Kohus selgitas, et vastutus omandamise eest on seadusesse lisatud alates 23.12.2013. Enne seda kuupäeva nägi teokoosseis ette vastutuse vaid valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest. Loosaarele on esitatud lapsporno omandamise süüdistus, et ta omandas eeluurimisel tuvastamata ajal 19 pildifaili ja 4 videofaili ning hoidis neid enda elukohas. Ringkonnakohus selgitas, et selleks, et V. Loosaart saaks süüdi mõista lapsporno omandamises tuleb prokuratuuril tõendada, et nimetatud materjal on omandatud vähemalt peale 23.12.2013, kui seadus muutus. Selliseid tõendeid kogutud ega kohtule esitatud aga ei ole. Ka 19 pildifaili ja 4 videofaili metaandmetes märgitud ajad on kõik enne 23.12.2013 ning piltide loomise ajaks on märgitud metaandmetes 06.05.2013.