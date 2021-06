„KUUUURIJAS“ ÖELDU OLI VIIMANE PIISK! Valga vallavanem läheb kohtusse eelkäija ja Kanal 2 vastu 

17. mail Kanal 2 eetris olnud saates väidab endine vallavanem Ester Karuse korduvalt, et praegune vallavanem Monika Rogenbaum kantis Taheva valla varad sihtasutusele Taheva Sanatoorium, mille tõttu kaotas Valga vald sadu tuhandeid eurosid.

Rogenbaum pöördus valeväidete ümberlükkamise nõudega kohtusse. Tema sõnul peab poliitiku kui avaliku elu tegelase valulävi kriitika osas olema küll keskmisest kõrgem, kuid pahatahtlike väljamõeldiste levitamist ei pea taluma ükski inimene.

Rogenbaumi sõnul on Karuse väited Taheva Sanatooriumi varade „kantimise“ osas pahatahtlik fantaasia mitmest punktist vaadatuna: „Esiteks kuulub Taheva Sanatooriumi vara haldav sihtasutus sajaprotsendiliselt Valga vallale ning teiseks on sihtasutusse suunatud investeeringud otsustatud Taheva vallavolikogus.“

Rogenbaumi sõnade kohaselt on saates esitatud Karuse väited lausvale, mis lisaks Valga valla mainele kahjustavad tema avalikku kuvandit. „Karuse endise vallavanema ja tänase volinikuna peaks teadma, et valla vara on Valga elanikele oluline ning selliste valede levitamine paneb kogukonda end ebaturvaliselt tundma,“ ütleb Rogenbaum.

Valga vallavanema Monika Rogenbaumi sõnul ei peaks poliitika osaks olema laimamine, valesüüdistused ja sõim. „Ester Karuse valeväiteid sisaldavatele sõnavõttudele lisaks on poliitilistele oponentidele koha kätte näidanud Valga vallavolikogu keskfraktsiooni kuuluv Allain Karuse, nimetades 2020. aasta 24. novembri Õhtulehes Valga mittekeskerakondlastest volinikke muuhulgas „haisvateks“ ja „kolhoosist tulnuteks,“ lisab Rogenbaum.

Allain Karuse vabandas 16. detsembril Õhtulehe vahendusel kõigi Valga vallavolikogu liikmete ees, keda telefonikõnes kasutatud sõnad solvata võisid.