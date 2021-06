MIDA ON OODATA? Kas pikkadel jaanipühadel möllavad kurikaelad ja tulekeeled eriti hoogsalt 

Viimastel aastatel on jaanipühade aegu juhtunud nii mõndagi ärevust tekitavat, millest ka Õhtuleht on kirjutanud. „Jaanipäeva ilm on külm, vihma on vähe,“ ennustas ilmatark Arvo Saidla 2015. aastal enne jaanipühi. Kuusetaat ehk Elmar Kuus ütles, et jaanipäevaks võib oodata vihma, küll aga mitte kõikjal Eestis. Sooja lubas ta 18 kraadi ringis. Riigi ilmateenistus teatas toona, et jaanilaupäeval ehk 23. juunil sajab tihedalt üle Eesti, sooja lubati 14–22 kraadi.