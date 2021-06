JÄTKE MURU KASTMATA! Kuumas askeldavad rohenäpud jätavad naabrid veeta ja tühjendavad tuletõrjekaevud 

„Meid kõiki rõõmustab erakordselt soe ja päikeseline juuni. Loodus õitseb ja aiaomanik saab tunda rahuldust rohetavast murust ja tärkavatest taimedest,“ kirjutas Harku valla vee-ettevõte Strantum nädalavahetusel oma sotsiaalmeedias. „Paraku on sellel kõigel ka ootamatu varjukülg. Põuane ja soe varasuvi on toonud kaasa massilise koduaedade kastmise, mistõttu on langenud veesurve hommikustel ja õhtustel tundidel. Muraste piirkonnas on veevarustus ülekoormuse tõttu ka katkenud, kuna vett kasutatakse rohkem, kui puurkaevud ja veetöötlusseadmed toota jõuavad.“