Hauka laat jääb ära juba teist aastat järjest 

Laada peakorraldaja, Antsla tarbijate ühistu tegevjuht Roman Provotorov tõdeb, et nukrat otsust lükati edasi niikaua kui võimalik. Tema sõnul tehti otsus kehtivatele piirangutele toetudes, mille kohaselt tohib välitingimustes korraldatud üritusel osaleda kuni 9000 inimest ning korraldaja peab tagama, et kõik osalejad on enne üritust testitud ja nende testitulemused on negatiivsed.

„Hauka laadal on osalenud 30 000 inimest. Tegemist on avaliku linnaruumi üritusega, kus kõiki osalejaid ei ole võimalik testida,“ nendib ta, lisades, et väiksemat asendusüritust ei korraldata, kuna Hauka laat on traditsiooniliselt linnaruumi üritus, mitte pelgalt ostu-müügi koht. „Oleme suhelnud ka teiste laatade korraldajatega. Mõni piletiga laat toimub, kuna territoorium suudetakse sulgeda. Meie laat on aga kõigile vaba.“

Laata korraldav Antsla tarbijate ühistu ürituse ärajäämisest otsest kahju ei kannata, kuna lepingute sõlmimine lükati edasi. „Esinejad olid küll nõus viimase piirini ootama. Siiski peaks 6. augustil toimuma Antslas laada traditsiooniline avakontsert.“ ütleb Protovarov.

Pooleteise sajandi pikkuse ajalooga Hauka laat on uuemal ajal korraks ära jäänud vaid 90ndate alguses. Toona ei olnud lihtsalt kaupa, mida müüa. Vana-Antsla mõisas Kraavi kõrtsi juures hakati laatu pidama juba ülemöödunud sajandi keskel. Ametlikes teates mainitakse laata Hauka laada nime all 1903. aastal. 1930ndatel peeti Antslas laata lausa iga kuu.

Hauka laadast on kujunenud kogu Antslat hõlmav suurüritus, mille lahutamatuks osaks on muusika ja romuralli. 2018. aastal laata külastanud Õhtulehe reporter tõdes, et kohale oli tulnud nii palju rahvast, et liikumiseks ruumi ei jagunud.