Koera aknast surnuks viskamises õigeks jäänud mees võib vangi minna: ta ei täida kontrollnõudeid  

2019. aasta 5. veebruaril pidas seltskond Kundas elavaid noori – teiste seas Aarne Tiiki ja Kaido Vanatoa – korteripidu. Vanatoale tuttava neiu Kellyga oli peol kaasas Pekingi paleekoer Stefani. Ootamatult lahvatanud Kelly ja Vanatoa vahel tüli, mille käigus viimane neiut väidetavalt pesapallikurikaga lõi. Kui Kelly hoobist toibus, ei näinud ta enam oma lemmikut. Tema küsimusele, kus koer on, vastatud, et läks õue jalutama. Koer leiti asfaldilt surnuna. Viru maakohus mõistis Tiiki ja Vanatoa looma suhtes toime pandud julmas teos õigeks, Vanatoa mõisteti õigeks ka naise ähvardamises. Korduva kehalise väärkohtlemise eest mõistis kohus Vanatoale kaks aastat ja kuus kuud vanglakaristust tingimisi. Tiiki mõisteti süüdi ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises ning karistati aasta ja üheksakuulise vangistusega tingimisi. Tiiki ja Vanatoa kaitsjad vaidlustasid otsuse Tartu ringkonnakohtus, kes tühistas Viru maakohtu otsuse osaliselt, s.o Aarne Tiikile ja Kaido Vanatoale määratud lisakohustuses osaleda alkoholismivastases ravis. Ülejäänud osas jäeti maakohtu otsus muutmata.