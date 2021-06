Maire Aunaste lahkus Isamaa erakonnast  

Maire Aunaste sõitis aprilli alguses Tartus Võru tänaval oma Subaruga parklas pihta seisvale Nissanile, mille juht Marianna aitas parasjagu last autosse. Marianna sõitis avariipaigalt lahkunud Subarule järele ja tee peal kutsus politsei, kes Aunaste auto kinni pidas. Tartu maakohtus teatas prokurör teada, et Aunaste veres mõõdeti alkoholisisalduseks 2,57 milligrammi ühe grammi vere kohta, see on üle 2,5 promilli ehk raske joove. Tartu maakohus mõistis Aunastele purjuspäi autojuhtimise eest pool aastat vabadusekaotust tingimisi üheaastase katseajaga ja lisaks jääb ta kolmeks kuuks ilma juhtimisõigusest.