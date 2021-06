ÕL VIDEO | Seeder: enne sügist valitsus ei vahetu

Ligi kolmandik erakonnakaaslaste häältest läks siiski Parempoolsete leeri esindanud Perlingule. Mida Seeder rivaali taolise toetuse peale kostab?

Ta rõhutab, et ei esimehe valimistulemustest ei tasu hakata mingeid suuremaid paralleele tõmbama: „Kindlasti ei saa jagada erakonna liikmeid nii, et üks kolmandik ja kaks kolmandikku. See oli konkreetne valik ja see ei tähenda, et vastasseis või rindejoon selliseks kujuneb.“

Ometi näitas alles veebruaris ametlikult Isamaaga liitunud Perlingu tugev toetus, et Parempoolsetel on Isamaa sees oma arvestatav toetajaskond. Kas paleepöörde ebaõnnestumine võib kaasa tuua suurema lahkumiste laine?

Värskelt värskendatud mandaadiga esimees keeldus siingi ennustamisest. „Minu sõnum oli selge: me peame oma read hoidma koos. Ühiselt edasi minnes oleme tugevad,“ rõhutas Seeder.

Samas ütles Seeder oma suurkogul peetud kõnes, et Isamaas ei peaks olema inimesi, kes nõustuvad vaid mõne punktiga partei programmist. Ta selgitas seda mõtet: „Isamaas peaks olema inimesed, kes jagavad ühiseid väärtusi. Konkreetsetes küsimustes võivad olla inimestel erinevad arvamused, nendega saab koostööd teha erakonnas ja erakonna väliselt, aga erakonna liikmeid peab siduma mingi ühine väärtusruum. Küll tulevik näitab, milline see väärtusruum on ning kui palju on tulijaid ja lahkujaid.“

Et Isamaa riigikogu fraktsioon suurkogu tulemusel puruneks, Seeder kindlasti ei usu. Parlamendi mässumeelsematest liikmetest osutus erakonna juhatusse valituks Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes lavale minnes patsutas lohutuseks välja jäänud Mihhail Lotmanile õlale. „Fraktsiooni valdav enamus on olnud kogu aeg üksmeelne. Meil on olnud inimesi, kes hääletavad süsteemselt teistmoodi, aga neid pole kunagi olnud Isamaas väga palju,“ rääkis Seeder.