Juhtkiri | Erakond jäi Seedrile truuks 

Samal ajal näitab häälte vahekord – Seedrile anti 787, Perlingule 367 häält –, et lühikese ajaga õnnestus Perlingul täieliku uustulnukana saavutada erakonnas siiski märkimisväärne kandepind. Eestseisusesse osutus valituks ka Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja. Sestap oleks naiivne uskuda, et vahepeal keemistemperatuurini jõudnud pinged erakonnas üleöö haihtuksid. Kui mitte häälte arvu, siis valimise korda on opositsioonilistel Parempoolsetel põhjust kahtluse alla seada küll: kui suurkogul saanuks hääletada e-kanalite kaudu, kas erakonnaliikmete osalus olnuks veelgi suurem? Enne suurkogu jõudsid avalikkuse ette väited, et just Parempoolsete kohaletulekut takistasid sihilikult nende erakonnakaaslased. Küsida võib sedagi, kas suurkogul ei antud liiga palju sõna just Seedri toetajatele.