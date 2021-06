Järjekordne fiasko julgeolekus. NATO strateegiline keskus võib jääda Eestist mehitamata  

2014. aastal loodi Läti eestvedamisel ja Eesti kaasabil Riiga NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus ehk NATO StratCom COE. Kui direktori koht kuulub Lätile, siis asedirektori koht on traditsiooniliselt määratud Eestile.

Praegu asedirektori ametit pidav kolonel Peeter Tali ametiaega on juba aasta võrra pikendatud ja tänavu 31. juulil peaks Tali Eestisse naasma. Kuid pole inimest, kes omakorda Talilt ametiposti üle võtaks.

Probleem on aga selles, et Eesti riik on läinud kärpimise teed, ja kui riigikantselei küsis kevadel RES-i raames asedirektori koha tarbeks raha, siis valitsus seda prioriteetseks ei pidanud.