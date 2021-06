X-TOIMIKUD. Osa 3 | Õpetaja Arne Hiob selgitab piiblilugusid läbi ufoloogiaprisma 

Religioon ja ufoloogia näivad olevat lepitamatus konfliktis. Või kas ikkagi on? Jaani koguduse õpetaja ning teoloogia õppejõud Arne Hiob vastuolu ei näe. „Ma ei tea, kes need ufonaudid täpselt on. Aga kui ma eitan ufosid, siis kuidas saan väita, et inglid on olemas?“ arutleb ta.