Kirik ähvardab Joe Bidenit armulauakeeluga 

„Me oleme erakordses olukorras, kui meil on katoliiklasest president, kes astub vastu kiriku õpetustele,“ ütlesid usumeestest ägedamad Bideni vastased ajakirjanikele. Teised püüdsid otsust mahendada, väites, et tegelikult ei sihita ju sellega otseselt ühegi inimese vastu, kuna kellegi nime pole mainitud. Kavas ainult osutatakse asjaolule, et kirikus on oma kord, mida peaksid kõik katoliiklased järgima.