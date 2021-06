Alzheimeris mees pidas uuesti pulmi – ega mäleta midagi 

Ta oli uuesti kõrvuni armunud ennast põetavasse abikaasasse ega teadnud enam, et nad abielus on. Lisa oli tema jaoks vaid end isetult ohverdav põetaja.

Uue laulatuse ja pulmade korraldamise võttis enda peale Lisa tütar, kes pika otsimise järel leidis firma, kes lubas kõik tasuta korraldada, teatas telekanali NBC uudistesaade 9. juunil. Peter oli pulmadega ülirahul, kinnitab Lisa. Pulmavalsi ajal nõjatus ta vastu abikaasat ja sosistas talle kõrva: „Ma olen nii õnnelik, et sa olemas oled ja minust hoolid!“

Paraku ei mäleta Peter pulmadest enam midagi. Isegi abikaasa nimi ei tule meelde. Kuid näib, et ta on vähemalt õnnelik, tundes, et keegi naine tema ümber talitab ja kõige eest hoolitseb.