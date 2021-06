Tambet Laasik | Politseiniku suva ja prokuröri veendumus määravad vägivallajuhtumite jõudmise kohtusse 

Üldiselt võiks arvata, et õigust mõistab kohus, võttes vastu otsuse selle kohta, kas keegi pani toime kuriteo. Ometigi on see nii vaid esmapilgul. Selleks, et kannatanu jõuaks kohtuni, peab ta ületama kaks takistust, mis võiksid olla mõeldud teda aitama. Nendeks on politsei ja prokuratuur. Sageli on tegemist sellise kadalipuga, et kannatanu oma murega kohtusse ei jõuagi.